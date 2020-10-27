В Беларуси возбудили более 500 уголовных дел по организации и участию в массовых беспорядках

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Большинство дел связано с событиями в Минске

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Андрей Сербун заявил, что за организацию и участие в массовых беспорядках в стране было возбуждено более 500 уголовных дел. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В текущем году, особенно в последние несколько месяцев мы наблюдаем рост количества дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активном участии в них. До сих пор таких уголовных дел возбуждено более 500", - отметил Сербун.

Он также уточнил, что подавляющее большинство этих уголовных дел связано с событиями, происходившими в белорусской столице.

"Каждый правонарушитель будет установлен, и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - отметил Сербун и подчеркнул, что происходит радикализация протестного движения.

Напомним, накануне начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что "экстремистские действия участников протеста можно квалифицировать как акт терроризма".