В Беларуси во время воскресных митингов задержали более 800 человек, но оппозиция зовет на ночную акцию

Основное количество задержанных – в Минске

В Беларуси во время "Маршей народовластия" в воскресенье, 8 ноября, задержали 804 митингующих. Об этом по состоянию на 21:40 сообщает пресс-служба правозащитного центра "Вясна".

Согласно приведенным данным, большинство задержаний произошло в Минске. Известно, что при задержании активистов на дневной акции белорусские силовики проявляли жесткость. В частности, было по меньшей мере два случая в Минске, когда задержанных с тяжелыми травмами забирали медики.

При этом "Марш народовластия" в это воскресенье был менее многочислен, чем на прошлых выходных. В других городах страны также было меньше акций протеста.

В то же время в оппозиционных Telegram-каналах появились призывы выйти на вечернюю и ночную акцию протеста. В частности, на канале "НЕХТА Live" анонсировали сбор людей в жилых дворах, а также сбор колонн по районам Минска, которые должны выдвинуться в центр и в 21:30 прийти на минскую Площадь свободы.

Ночью белорусов призывают блокировать дороги, развешивать бело-красно-белые флаги, клеить открытки и наклейки, а также делать граффити.

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Напомним, недавно в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о задержании группы вооруженных анархистов на границе с Украиной. Тогда сообщалось, что задержанные имели при себе оружие, патроны и палатки.