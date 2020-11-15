В Беларуси во время протестов задержали почти 700 человек

В Минске силовики задерживают протестующих picture alliance/dpa

Силовики при задержании применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ

В Беларуси в течение 15 ноября в ходе акций протеста задержали почти 700 человек, большинство из них были в Минске. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Так, по состоянию на 18:50 по киевскому времени количество задержанных, по данным "Весны", составило 688 человек. Однако, список постоянно дополняется.

По предварительной информации, людей задерживали в Минске, Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, а также в Витебске и Бобруйске.

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Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Беларуси начались новые акции протеста, во время которых силовики начали задержание граждан. В частности, в Минске для разгона протестующих был применен слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

К слову, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа из-за несогласия граждан с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.