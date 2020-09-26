В Беларуси во время протестов задержали более 100 человек, среди которых журналистки

Всего известно о 113 задержанных

Задержание женщин в Беларуси 26 сентября Правозащитный центр "Вясна"

В Беларуси во время протестов 26 сентября задержали 113 человек, среди которых 7 журналисток. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что задержания начались еще утром, когда в Минске началась акция "Гонка свободных", участники которой устроили забег в поддержку политзаключенных Максима Знака и Ильи Салея. Тогда силовики задержали 2 человек. По предварительной информации, их поместили в изолятор.

Позже начались аресты во время столичного марша женщин. Тогда, по словам правозащитников, кроме протестующих задержали и случайных прохожих.

Сейчас известно о 106 задержанных в Минске и еще 7 – в других белорусских городах. Среди задержанных есть 7 журналисток различных белорусских СМИ. 11 человек уже уволили, в том числе, 4 представительниц медиа.

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Напомним, сегодня, 26 сентября, в Минске возобновились акции протестов, на которых белорусские силовики начали задерживать участниц женского марша. Во время митинга на пешеходную зону возле одного из минских рынков заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, из которых выбежали люди в балаклавах и начали задержания.