В Беларуси во время протестов задержали 3 тысячи человек, – МВД

В ведомстве сообщают о 50 пострадавших среди митингующих и 39 – среди силовиков

Протесты в Минске Белсат

В Беларуси во время протестов 9 августа задержали около 3 тыс. протестующих. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в комментарии "Белта".

По ее словам, митинги состоялись в 33 населенных пунктах страны. В общем, в ходе протестов пострадали более 50 гражданских лиц, а также 39 силовиков, – заявила Чемоданова.

Отмечается, что среди 3 тыс. задержанных около тысячи – в Минске. Так, по словам пресс-секретаря, в центре столицы протестующие якобы зажигали файеры, разбрасывали шипы на проезжую часть, разбирали тротуарную плитку и забрывали ею правоохранителей.

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Кроме того, Чемоданова заявила, что "активное противостояние органам правопорядка" состоялось и в Пинске. Там обвиняют граждан в том, что они попытались организовать нападение на сотрудников милиции при помощи заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры.

В то же время, в МВД заявили о том, что белорусские силовики не использовали боевое оружие против митингующих.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%.

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В то же время белорусы в ответ на результаты экзит-полов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Правозащитники сообщили, что мужчина, на которого наехала спецтехника в Минске, погиб. В то же время МВД Белоруссии заявило, что в ходе ночных беспорядков погибших нет.