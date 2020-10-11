В Беларуси во время протестов силовики применили водометы и светошумовые гранаты, более 250 человек задержано

В Минске происходят столкновения между силовиками и протестующими

В Минске и других белорусских городах проходит воскресный "Марш гордости", во время которого силовики применили против митингующих водометы и светошумовые гранаты. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что в столице Беларуси происходят столкновения между силовиками и протестующими. "У станции метро "Пушкинская" жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа. После того, как силовики задержали несколько человек и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками", – говорится в сообщении.

Как сообщают журналисты, в результате силовики погрузились в свой микроавтобус и уехали.

В то же время известно, что возле Дворца молодые омоновцы достали из машины трех мужчин и силой посадили в автозак. При этом машину оставили на проезжей части с включенной аварийкой.

По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 19:00 11 октября в Беларуси задержали 255 человек. Среди указанных задержанных – 36 журналистов. Часть людей уже отпустили, однако нескольких задержали снова.

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Напомним, недавно десятки тысяч белорусов из 102 стран мира подали обращение против Александра Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге и призвали возбудить против него уголовное дело "за преступления против человечества".

Также ранее Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека приняла резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси.