В Беларуси в одной из больниц скончался задержанный во время акций протеста парень

Протесты в Беларуси 10 августа Белсат

Сообщается, что смерть не связана с задержанием

В белорусском городе Гомель в больнице скончался парень, которого задержали во время протестов, не стихающих в стране уже четвертые сутки. Об этом сообщает Onliner.

Согласно сообщению, парня 1995 года рождения задержали во время акций 10 августа. По решению суда его отправили под административный арест. Однако после суда задержанному стало плохо, и его госпитализировали.

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Как отмечается, спасти парня не смогли, смерть наступила в ночь на 12 августа. В то же время, по предварительной информации, смерть не связана с задержанием.

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В среду, 12 августа, МВД Беларуси признало, что силовики стреляли на поражение по демонстрантам.

Также В МИД Украины заявили, что во время акций протеста в Беларуси пострадал украинский фотокорреспондент, а еще девять человек задержали в связи с правонарушениями.