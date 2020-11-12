В Беларуси умер молодой человек, которого избили силовики

Силовики в Беларуси Фото из открытых источников

Ему был 31 год

На 32 году жизни в Минске умер Роман Бондаренко, которого избили силовики. Об этом пишет TUT.BY.

"Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Нужна дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет, нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках", - рассказала сестра погибшего.

Впоследствии парню стало плохо и не приходя в сознание он скончался.

Местные жители рассказали, что накануне, 11 ноября, в их двор приехали люди в гражданской форме и масках, начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит, началась драка.

Мужчину схватили и забрали в участок, а уже ночью он был доставлен в больницу с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, синяками.

Роман Бондаренко Фото из открытых источников

Сейчас люди начали собираться на "Площади Перемен", они несут цветы и свечи.

Напомним, в Беларуси во время "Маршей народовластия" в воскресенье, 8 ноября, задержали 804 митингующих. Известно, что при задержании активистов на дневной акции белорусские силовики проявляли жесткость. В частности, было по меньшей мере два случая в Минске, когда задержанных с тяжелыми травмами забирали медики.