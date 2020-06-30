В Беларуси сняли с выборов одного из оппонентов Лукашенко

Валерий Цепкало Фото из открытых источников

Он собрал недостаточное количество подписей для регистрации кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

По данным ЦИК, Валерий Цепкало собрал недостаточно подписей для регистрации кандидатом в президенты.

В частности, он собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Однако он передал в Избирательную комиссию более 106 тысяч голосов, однако ЦИК признала меньше половины из них.

После проверок Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко - более 1,9 млн, Анна Конопацкая - 146 588, Сергей Черечня - 143 109, Андрей Дмитриев - 106 841, Светлана Тихановская - 104 757.

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко хочет прописать в Конституции Республики Беларусь "перераспределение власти наверху".