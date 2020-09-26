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В Беларуси силовики задерживают участниц женского марша

Протестующим пришлось менять место проведения акции

Женский марш в Минске TUT.BY.

В Минске возобновились акции протестов, на которых белорусские силовики начали задерживать демонстрантов. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что в столице Беларуси проходит женский марш. Однако во время митинга на пешеходную зону возле одного из минских рынков заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, из которых выбежали люди в балаклавах и начали задержания.

Известно, что сначала акции планировались на площади Победы в Минске, однако перед началом протеста силовики перекрыли проход к памятнику Победы и закрыли одноименную станцию метро. После этого участницы марша отправились на другую локацию, скандируя "Вы не легитимны", "Это наш город", "Мы гуляем" и "Света – наш президент".

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Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. На церемонию инаугурации, которая состоялась во Дворце Независимости Беларуси, было приглашено несколько сотен человек. В частности, на мероприятие пришли высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики и др.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь.

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