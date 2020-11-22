В Беларуси силовики задержали более 200 участников "Марша против фашизма"

Среди задержанных есть несовершеннолетний

В Минске в воскресенье, 22 ноября, состоялись протестные акции под названием "Марш против фашизма", в результате чего более 200 человек были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что по состоянию на 18:30 в Минске и других городах Беларуси задержаны 269 человек, среди которых есть несовершеннолетний. По данным правозащитников, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать против них спецсредства сразу после того, как люди начали собираться в колонны.

Известно, что задержания в разных районах Минска и регионах происходили в течение всего дня. Как сообщается, большинство людей были задержаны в столице, но также зафиксировано задержания на акциях протеста в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно и других городах.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. По данным журналистов, ограничения могут быть введены уже до конца текущего месяца.