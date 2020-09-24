В Беларуси пропала адвокат Марии Колесниковой

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова TYT.BY

Женщина перестала выходить на связь в обед

В Беларуси пропала адвокат оппозиционера Марии Колесниковой - Людмила Казак. С полудня, 24 сентября, она перестала выходить на связь, сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевич.

"В 13:50 Людмила попрощалась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Спешила на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина, припаркованная на Коммунистической, закрыта", - отметил он.

Мацкевич добавил, что муж Казак подал заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

"Мы с мужем Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью", - подчеркнул адвокат.

Исчезла адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак Фото из открытых источников

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Напомним, 7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные люди похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Согласно сообщению, около 10:05 неизвестные люди в штатском и в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Позже белорусских оппозиционеров Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова заметили при пересечении границы с Украиной. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что политики покинули Беларусь утром 8 сентября.

Впоследствии стало известно, что Мария Колесникова не пересекала границу с Украиной. Ее задержали в Беларуси, по официальной информации, после того, как она оказалась вне машины, в которой ехали ее соратники.

На прошлой неделе Марии Колесниковой выдвинули официальное обвинение. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 361 УК Республики Беларусь (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).