В Беларуси произошел взрыв на фабрике художественной инкрустации
О возможных жертвах или пострадавших не сообщается
Сегодня, 5 сентября, в белорусском городе Жлобин произошел мощный взрыв во время пожара на фабрике художественной инкрустации. Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
Согласно сообщению, пожар произошла в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в Жлобине на улице Матросова, 39.
На распространенном видео видно, что на верхнем этаже фабрики произошел сильный пожар. Позже произошел сильный взрыв.
Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации об инциденте пока нет.— TUT.BY (@tutby) September 5, 2020
Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW
В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставляют информации о причинах пожара, нанесенный ущерб и возможных жертв или пострадавших.
Напомним, 28 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода случился взрыв на трансформаторной станции. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.