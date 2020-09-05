В Беларуси произошел взрыв на фабрике художественной инкрустации

Момент взрыва на белорусской фабрике Скриншот с видео

О возможных жертвах или пострадавших не сообщается

Сегодня, 5 сентября, в белорусском городе Жлобин произошел мощный взрыв во время пожара на фабрике художественной инкрустации. Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Согласно сообщению, пожар произошла в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в Жлобине на улице Матросова, 39.

На распространенном видео видно, что на верхнем этаже фабрики произошел сильный пожар. Позже произошел сильный взрыв.

Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации об инциденте пока нет.



Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW — TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставляют информации о причинах пожара, нанесенный ущерб и возможных жертв или пострадавших.

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Напомним, 28 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода случился взрыв на трансформаторной станции. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.