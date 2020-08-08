В Беларуси повторно задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко

Светлана Тихановская Пресс-служба "Страна для жизни"

Марию Мороз задержали "для участия в административном процессе"

В Беларуси повторно задержали руководителя избирательного штаба соперницы действующего президента Александра Лукашенко, кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной.

В частности, руководителя избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз задержали "для участия в административном процессе".

"Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу", - сказала Красулина.

По словам пресс-секретаря, в штабе не понимают про какой административный процесс идет речь, учитывая, что в отношении Мороз никакие протоколы не составлялись.

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Напомним, 6 августа в Беларуси задержали руководителя избирательного штаба соперницы действующего президента Александра Лукашенко, кандидатки в президенты Светланы Тихановской для проведения с ней "разъяснительной беседы".