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В Беларуси после заявления Лукашенко начали отчислять студентов из вузов, – СМИ

Протест студентов в Беларуси Наша Ніва

Сейчас известно о 15 отчисленных

В Белорусском государственном медицинском университете отчислили 12 студентов через участие в протестах. Об этом сообщает "Наша Ніва".

Отмечается, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.

Кроме того, журналисты сообщили об отчислении трех студентов из Белорусской государственной академии художеств трех студентов, а еще двум официально сделали выговор.

Известно, что одному из ныне отчисленных студентов также сначала сделали лишь выговор, о котором он узнал в разговоре с проректоршей университета. "В ее кабинете было четыре человека: она, юрист академии и какие-то мужчина и женщина, наверное, из администрации. Я ответил, как все и было: участвовал в акции, да. После этого она сказала, что у меня выговор, и это уже второй выговор. Хотя первая была летом 2019 и, по идее, она имеет аннулирована. В общем, минут 30 назад я узнал о своем отчислении", - сказал студент.

Как сообщают журналисты, в правилах внутреннего распорядка белорусских вузов обычно написано, что отчисление может быть применено за систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение студентом обязанностей, возложенных на него законодательством.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко приказал отчислять из белорусских университетов и других учебных заведений студентов, участвующих в акциях протеста. Кроме того, он приказал наказывать преподавателей, поддерживающих митингующих.

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