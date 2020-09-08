Задержание Колесниковой: Стали известны новые подробности

Мария Колесникова AP Photo

По словам представителя Госпогранкомитета, Марию Колесникову выпихнули из автомобиля

Соратники белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне, а вот Мария Колесникова в настоящий момент задержана. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.



"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 04:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды.

Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета.

В то же время в Госпогранслужбе Украины сообщили журналистам PavlovskyNEWS, что один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова украинскую границу не проходила.



"Пункт пропуска прошли ее соратники: Антон Родненков, Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимую проверку документов", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные люди похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Согласно сообщению, около 10:05 неизвестные люди в штатском и в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Позже родственники женщины подали в правоохранительные органы заявление о ее исчезновении, после чего начались поиски оппозиционера.