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В Беларуси перестал выходить на связь еще один член Координационного совета

Юрист Максим Знак не вышел в эфир российского радио

Белорусский юрист Максим Знак Фото из открытых источников

Член Президиума Координационного совета, юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Глеба Германчука, пресс-секретаря избирательного штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

По словам Германчука, Максим Знак не вышел в эфир российского радио "Эхо Москвы". "У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", – сказал пресс-секретарь.

Сейчас известно, что мобильный телефон Знака отключен, а звонки в мессенджерах ему не проходят. Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался с юристом накануне ночью: "В последний раз мы общались около двенадцати ночи. С тех пор больше не связывались".

В то же время в Секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики. "Вероятно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться", – отметили в организации.

Напомним, утром 8 сентября белорусских оппозиционеров Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова заметили при пересечении границы с Украиной. Тогда же появилась информация, что Колесникову задержали на белорусской границе, с тех пор она не выходит на связь.

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Впоследствии белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь и сообщили, что они находятся в Киеве. Как отмечалось, они в безопасности и чувствуют себя нормально.

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