В Беларуси перестал выходить на связь еще один член Координационного совета
Юрист Максим Знак не вышел в эфир российского радио
Член Президиума Координационного совета, юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Глеба Германчука, пресс-секретаря избирательного штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.
По словам Германчука, Максим Знак не вышел в эфир российского радио "Эхо Москвы". "У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", – сказал пресс-секретарь.
Сейчас известно, что мобильный телефон Знака отключен, а звонки в мессенджерах ему не проходят. Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался с юристом накануне ночью: "В последний раз мы общались около двенадцати ночи. С тех пор больше не связывались".
В то же время в Секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики. "Вероятно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться", – отметили в организации.
Напомним, утром 8 сентября белорусских оппозиционеров Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова заметили при пересечении границы с Украиной. Тогда же появилась информация, что Колесникову задержали на белорусской границе, с тех пор она не выходит на связь.
Впоследствии белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь и сообщили, что они находятся в Киеве. Как отмечалось, они в безопасности и чувствуют себя нормально.