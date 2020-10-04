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В Беларуси перед маршем в поддержку политзаключенных начались задержания

"Марш за освобождение политзаключенных", Минск TUT.BY.

Активисты вышли на улицы с требованием освободить заключенных в ходе протестов

В воскресенье, 4 октября, в Минске началась акция "Марш за освобождение политзаключенных", участники которой вышли с требованием освободить активистов, которых арестовывали от начала протестов в Беларуси. Перед началом акции произошли новые задержания. Об этом сообщает Радио Свобода

Как отмечается, задержания произошли на проспекте Победителей и возле улицы Нямиги. Свидетели отметили, что задержанные не имели при себе символов и других атрибутов протеста.

По данным TUT.BY, двое мужчин в балаклавах подошли к одному из прохожих, задержали его и отвели в белый микроавтобус.

Подробностей задержания не сообщили. 

Также перед началом акции протеста на улицы Минска свезли спецтехнику для разгона митингующих и БТР. 

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Кроме того, в этот день в центре Минска не работают много торговых комплексов и заведения общественного питания. Закрыты некоторые станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзе"и " Молодежная".

Напомним, недавно Министерство внутренних дел Республики Беларусь подтвердило задержание более 350 человек, участвовавших в акциях протеста в разных городах страны.

 

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