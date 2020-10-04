В Беларуси перед маршем в поддержку политзаключенных начались задержания
Активисты вышли на улицы с требованием освободить заключенных в ходе протестов
В воскресенье, 4 октября, в Минске началась акция "Марш за освобождение политзаключенных", участники которой вышли с требованием освободить активистов, которых арестовывали от начала протестов в Беларуси. Перед началом акции произошли новые задержания. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечается, задержания произошли на проспекте Победителей и возле улицы Нямиги. Свидетели отметили, что задержанные не имели при себе символов и других атрибутов протеста.
По данным TUT.BY, двое мужчин в балаклавах подошли к одному из прохожих, задержали его и отвели в белый микроавтобус.
Подробностей задержания не сообщили.
Также перед началом акции протеста на улицы Минска свезли спецтехнику для разгона митингующих и БТР.
Кроме того, в этот день в центре Минска не работают много торговых комплексов и заведения общественного питания. Закрыты некоторые станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзе"и " Молодежная".
Напомним, недавно Министерство внутренних дел Республики Беларусь подтвердило задержание более 350 человек, участвовавших в акциях протеста в разных городах страны.