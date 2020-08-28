В Беларуси ответили на заявление Украины о "паузе" в отношениях двух государств

В ведомстве считают, что последствия приостановления контактов лежат на Украине

В Беларуси ответили на заявление Украины о "паузе" в отношениях двух государств Фото из открытых источников

МИД Беларуси заявил, что страна не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в МИД внимательно ознакомились с комментариями украинских чиновников относительно белорусской тематики. "Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела", – написали в ведомстве.

Что касается отношений между странами, то в Беларуси не планируют прекращать контакт с Украиной. "Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а так же, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ", – резюмировали в МИД Беларуси.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все процессы и контакты между Украиной и Беларусью сейчас поставлены на паузу. По словам министра, контакты будут возобновлены, когда ситуация не будет нести репутационных последствий для Украины.