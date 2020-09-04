В Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы" об отравлении Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

На записи речь идет о фальсификации отравления оппозиционера

В Беларуси обнародовали запись "перехваченного разговора" между Германией и Польшей относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Как отмечается, на записи собеседники обозначены как "Варшава" и "Берлин". Так "Берлин" заявил, что "все идет по плану... материалы в отношении Навального готовы и будут переданы в администрацию канцлера", и добавил, что "ожидаем ее заявления".

Тогда "Берлин" отвечает на вопрос собеседника "Варшава", о том, подтверждается ли отравление Навального, и говорит: "Послушай, Майк, в этом случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши".

Также "Берлин" подчеркнул, что "надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", а "самый эффективный путь - это утопить его в проблемах России, которых немало".

"Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России", - подчеркнул собеседник из Берлина.

После этого голоса обсудили ситуацию в Беларуси и признали, что дела в стране идут нехорошо, поскольку "президент Лукашенко оказался крепким орешком".

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Напомним, недавно в правительстве Германии заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать.

Впоследствии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сведения правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией и он готов предоставить доказательства.