В Беларуси ни один человек не умер от коронавируса, - Лукашенко

Он также заверил, никто в стране от коронавирус не умрет

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что люди в стране умирают не от коронавируса, а от "букета" хронических болезней. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем президент подчеркнул, что коронавирус - это "та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни", и что медики борются за жизнь каждого человека.

Он также обратился и успокоил пациентов, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус, ведь белорусские медики нашли комбинации лекарств, которые помогут преодолеть болезнь.

"Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно поправится".

Напомним, недавно в Беларуси сын женщины, которая умерла в результате осложнений от коронавируса COVID-19, написал заявление в милицию на президента Александра Лукашенко.