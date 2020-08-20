live
Новости » Мир Читати новину українською

В Беларуси не исключают военного конфликта или гражданской войны

Сухопутные войска Республики Беларусь Министерство обороны республики Беларусь

По словам главы Минобороны, задача военных не допустить "выстрела вверх"

Министерство обороны Беларуси не исключает, что протесты в стране могут привести к гражданской войне или военному конфликту. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, передает белорусское издание "Наша Нива", которое получило аудиозапись закрытого заседания силовиков.

"Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - сказал Хренин.

При этом он подчеркнул, что задача военных не допустить "выстрела вверх".

Новости по теме: В Беларуси из-за создания Координационного совета открыли дело о захвате власти

Напомним, в Беларуси уже 11 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердила ЦИК. 

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

"Протестами в Беларуси руководят из Чехии": МИД страны вызвал белорусского посла В Чехии судят белоруса за "терроризм" во время участия в боях против Украины на Донбассе
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Следует отправить в отставку все Нацсоветы и комиссии, потому что они ничегошеньки не делают, - Кацман о скандале вокруг детского Евровидения
Скандал с Евровидением. Судьба местных выборов. Валютные колебания | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле