В Беларуси не исключают военного конфликта или гражданской войны

Сухопутные войска Республики Беларусь Министерство обороны республики Беларусь

По словам главы Минобороны, задача военных не допустить "выстрела вверх"

Министерство обороны Беларуси не исключает, что протесты в стране могут привести к гражданской войне или военному конфликту. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, передает белорусское издание "Наша Нива", которое получило аудиозапись закрытого заседания силовиков.

"Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - сказал Хренин.

При этом он подчеркнул, что задача военных не допустить "выстрела вверх".

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Напомним, в Беларуси уже 11 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердила ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.