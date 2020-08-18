В Беларуси нашли мертвым директора музея, который не подписал протокол на выборах, - СМИ
Смерть мужчины похожа на суицид
В Беларуси нашли мертвым директора Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол. Об этом сообщает TUT.by.
Согласно имеющейся у издания информации, смерть 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона не имеет криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.
Как отмечается, об исчезновении мужчины стало известно 15 августа. Шишмаков отказался подписывать итоговый протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой", но домой так и не приехал.
Напомним, ранее члены избирательных комиссий в Минске на президентских выборах рассказали, как проходили фальсификации на участках и о реальных результатах подсчета голосов, которые потом изменили.