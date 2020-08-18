В Беларуси нашли мертвым директора музея, который не подписал протокол на выборах, - СМИ

Выборы в Беларуси AFP

Смерть мужчины похожа на суицид

В Беларуси нашли мертвым директора Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол. Об этом сообщает TUT.by.

Согласно имеющейся у издания информации, смерть 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона не имеет криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

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Как отмечается, об исчезновении мужчины стало известно 15 августа. Шишмаков отказался подписывать итоговый протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой", но домой так и не приехал.

Напомним, ранее члены избирательных комиссий в Минске на президентских выборах рассказали, как проходили фальсификации на участках и о реальных результатах подсчета голосов, которые потом изменили.