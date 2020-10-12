В Беларуси начались учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020"

Военные учения ОДКБ в Беларуси пройдут в два этапа Фото из открытых источников

По словам первого замминистра обороны Беларуси, учения пройдут в два этапа

В Беларуси начались учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В маневрах участвуют более 900 человек и свыше 120 единиц техники. Учения проходят на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, сегодня, 12 октября, начались командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020".

"Миротворцы ОДКБ отрабатывают совместную операцию в Восточно-Европейском регионе", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В частности, от России в учениях участвуют более 140 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

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По словам начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны Беларуси Александра Вольфовича, учения пройдут в два этапа.

"Будут отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности. Учение станет мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран.

Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране", - отметил Вольфович.

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Напомним, в конце сентября этого года Украина начала стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" в ответ на российский "Кавказ-2020". Корабельная группа Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сразу приступила к практическому выполнению задач в Черном море.