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В Беларуси начали вакцинацию населения российским "Спутником V"

Фото из открытых источников

Вакцинация в стране будет добровольной

Министерство здравоохранения Республики Беларусь заявило, что во вторник, 29 декабря, в стране стартует процесс вакцинации от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба ведомства Telegram.

Как отмечается, первая партия вакцины прибыла в Беларусь сегодня. В Минздраве отмечают, что делать прививки будут в добровольном порядке. 

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"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пинович.

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Напомним, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом, однако говорить о полной победе над пандемией COVID-19 преждевременно. 

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