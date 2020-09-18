В Беларуси мужчина совершил акт самосожжения на крыльце милиции

В Смолевичах мужчина поджег себя перед полицейским участком TUT.by

Мужчина облил себя бензином и поджег

В пятницу, 18 сентября, в белорусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщает TUT.BY.

По предварительной информации, мужчина появился у крыльца здания районного отделения внутренних дел( РОВД), облил себя бензином и поджег.

"Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал мужчина, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли", - рассказал один из очевидцев.

В Смолевичах мужчина поджег себя перед полицейским участком Фото: TUT.by В Смолевичах мужчина поджег себя перед полицейским участком Фото: TUT.by

Сейчас мужчина находится в реанимации Смолевицкой районной больницы. Его личность устанавливают. Кроме этого, правоохранители выясняют причины и мотивы такого поступка.

Официальных комментариев также пока нет.

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