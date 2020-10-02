В Беларуси лишили аккредитации всех журналистов иностранных СМИ

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Это связано с изменением порядка предоставления аккредитации

Со 2 октября все иностранные СМИ на территории Беларуси потеряли свою аккредитацию, теперь им придется проходить переаккредитацию в соответствии с новыми положениями, которые разработали власти. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обновленное положение предусматривает электронный формат подачи документов на временную и постоянную аккредитацию, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах иностранных СМИ.

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Следует заметить, что именно из-за принятия нового положения со 2 октября действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращено. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе, в этот же день начнется прием электронных заявок.

"В соответствии с концепцией информационной безопасности Республики Беларусь "важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Республики Беларусь". В сложной ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе - в виде новых норм положения", - отметили в белорусском МИД.

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Напомним, ранее стало известно, что представители Европейского Союза согласовали введение санкций против властей Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.