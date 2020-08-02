В Беларуси избрали меру пресечения 33 задержанным "вагнеровцам"

Группа Вагнера Фото из открытых источников

Боевиков взяли под стражу, однако расследование продолжается

Белорусская прокуратура избрала меру пресечения 33 задержанным боевикам частной военной компании "Вагнер" в виде содержания под стражей. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило "ТАСС" со ссылкой на главу Следственного комитета страны Ивана Носкевича.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметил Носкевич.

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республики Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцов", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Отметим, в России отрицают свою причастность к этому инциденту. По словам посла, боевики поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну.

"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - добавил он.

Сами же "вагнеровцы" заявили, что в Беларуси они намеревались осмотреть Собор Святой Софии.