В Беларуси избрали меру пресечения 33 задержанным "вагнеровцам"
Боевиков взяли под стражу, однако расследование продолжается
Белорусская прокуратура избрала меру пресечения 33 задержанным боевикам частной военной компании "Вагнер" в виде содержания под стражей. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило "ТАСС" со ссылкой на главу Следственного комитета страны Ивана Носкевича.
"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметил Носкевич.
Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.
В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республики Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцов", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.
Отметим, в России отрицают свою причастность к этому инциденту. По словам посла, боевики поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну.
"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - добавил он.
Сами же "вагнеровцы" заявили, что в Беларуси они намеревались осмотреть Собор Святой Софии.