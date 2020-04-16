В Беларуси больше больных на COVID-19, чем в Украине

Флаг Республики Беларусь Фото - из открытых источников

Впрочем, в Украине провели вдвічів меньше РПЛ-тестов, чем в Беларуси

В Беларуси в 4202 человек выявили заболевания коронавирусной инфекцией, что почти не полсотни больше, чем в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения здоровья Беларуси

Впрочем, в Беларуси было проведено поняд 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.

"по Состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Зарегистрировано 4204 лиц с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержки аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с хроническими заболеваниями с выраженной коронавирусной инфекцией", - отметили в белорусском Минздраве.

Отмечается, что для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевания подтвердили у 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 – излечились.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, после того, как сын умершей от коронавируса женщины написал на него заявление, заявил, что люди в стране умирают не от коронавируса, а от "букета" хронических болезней.