В Беларуси более 100 протестующих встретят Новый год за решеткой

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Задержанных обвиняют в участии в несанкционированных акциях протеста

В Беларуси более 100 участников акций протеста встретят 2021 год под административным арестом. Об этом свидетельствуют данные Белорусской правозащитной организации "Вясна".

Отмечается, что за решеткой в Беларуси до сих пор остаются 112 человек, официальным обвинением которых является участие в несанкционированных акциях. Среди арестованных участников протеста известно о 18 женщинах и 94 мужчинах.

Среди них самым молодым является 19 – летний юноша, а самым старшим – мужчина в возрасте 62 года. При этом правозащитники уточняют, что эта информация может быть неполной.

Напомним, недавно в Беларуси бойцы ОМОНа вручили Александру Лукашенко черный берет, который является высшим в стране знаком отличия "За особые заслуги". В свою очередь, Лукашенко вручил государственные награды представителям МВД, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Службы безопасности президента Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз одобрил третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко. В начале 2021 года в ЕС планируют обсудить введение еще одного пакета ограничений.