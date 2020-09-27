В Беларуси 50-й день продолжаются протесты: Тихановская обратилась к народу

Светлана Тихановская Facebook / Светлана Тихановская

По ее словам, протестующие мирно пытаются остановить режим Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что активисты вышли на улицы остановить режим и делают это мирно. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное - гордость за свой народ, гордость быть одной из вас", - говорится в обращении.

Светлана Тихановская добавила, что белорусский народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права.

"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия - это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - подчеркнула лидер оппозиции.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, который должна признать белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и Координационный совет Беларуси легитимными представителями властей страны.