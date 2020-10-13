В Бангладеш решили ввести смертную казнь за изнасилование

В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование Фото из открытых источников

Причиной таких изменений стало увеличение случаев сексуального насилия в стране

В Бангладеш после нескольких дней протестов из-за высокого уровня сексуального насилия в отношении женщин власть приняла решение усилить наказание за изнасилование до смертной казни. Об этом сообщает BBC News.

Так, на прошлой неделе в Бангладеш прошли массовые протесты населения. Причиной этому стало видео о жестоком нападении банды на 37-летнюю женщину, которое быстро распространилось по сети. По данным Национальной комиссии по правам человека Бангладеш, женщина, на которую напали, неоднократно подвергалась изнасилованию и терроризму. После появления видео были арестованы восемь человек.

В частности, активисты отметили, что в 2020 году в стране было зафиксировано не менее 1000 изнасилований (при количестве населения - 162 650 853).

Возмущение также вызвало то, что многие случаи остаются незамеченными и безнаказанными. По словам правозащитников, женщины опасаются, что они будут подвергнуты стигматизации. В связи с этим активисты вышли на улицы с требованием ускорить судебные процессы и изменения в судебном преследовании по делам об изнасиловании.

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Отмечается, что сотни активистов вышли на протесты с табличками "Вешать насильников" и "Не пощадить насильников". После чего в столице Дакка протестующие установили имитацию виселицы.

Протесты в Бангладеш ВВС

Протесты в Бангладеш ВВС

В результате этого правительство решило усилить наказание за изнасилование. В частности, ввести в стране смертную казнь. По предыдущей информации, соответствующий указ президент Абдул Хамид пообещал издать во вторник, 13 октября.

Напомним, ранее в ООН отмечали, что треть всех женщин и девушек на протяжении своей жизни подвергаются физическому или сексуальному насилию, а половина погибших в мире женщин становятся жертвами насилия со стороны своих партнеров или семьи.