В Бангладеш произошел взрыв в мечети, 13 погибших

Мечеть Байтус Салат Джаме после взрыва Bdnews 24

Взрыв произошел во время молитвы

В пятницу, 4 сентября, в Бангладеш в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки произошел взрыв в мечети, в результате чего погибли 13 верующих. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, трагедия случилась во время традиционной молитвы. По предварительной информации, в мечети взорвались шесть кондиционеров. Причиной этого стал виток газа в сети системы кондиционирования.

В результате чего погибли 13 человек, среди которых есть один ребенок. Кроме этого, примерно 30 верующих были доставлены в больницу с сильными ожогами, часть из них находятся в тяжелом состоянии. По словам медиков, число погибших может возрасти.

Мечеть Байтус Салат Джаме после взрыва Bdnews 24

Сейчас начато расследование причин трагедии.

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Напомним, накануне вечером на западе Ирана взорвалась цистерна с хлором в результате этого пострадали более двухсот человек. Предварительная причина взрыва-халатность.