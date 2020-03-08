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В Бангладеш обнаружили первые случаи заражения коронавирусом COVID-19

Все случаи заражения связаны с Италией

Фото из открытых источников

В южноазиатской стране Бангладеш чиновники заявили о первых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Согласно сообщению, положительный тест на коронавирус COVID-19 было выявлено у трех человек.

Как отмечается, двое из них являются экспатриантами, которые недавно вернулись из Италии. Относительно третьего инфицированного, то он является членом семьи человека, который вернулся из Италии.

Напомним, по состоянию на 10 утра 8 марта в мире выздоровели 59 965 пациентов, которые были заражены коронавирусом COVID-19, однако общее количество инфицированных выросло до 106 165 человек.

Также стало известно, что Италия усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса, на этот раз правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Италия должна запретить всем своим гражданам ездить в Европу, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

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