В Бангладеш из-за коронавируса объявили 10-дневные выходные и развернули армию

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Закрытие не коснется неотложных служб, таких как полиция и больницы

Секретарь правительства Бангладеш Хандкер Ансварул Ислам заявил, что в стране объявили всегосударственные 10-дневные выходные и развернули армию из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Xinhua.

"Для помощи местным властям будет развернута армия, поскольку все государственные и частные офисы в стране будут закрыты с 26 марта до 4 апреля", - отметил чиновник.

По его словам, закрытие не коснется неотложных служб, таких как полиция и больницы. Общественный транспорт тоже продолжит работу, однако будет ходить реже.

В частности, людей призвали не покидать дома, кроме как для получения предметов первой необходимости. Бангладешцев также призвали соблюдать социальное дистанционирование.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 человек, в то же время 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.