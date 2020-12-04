В Балтийском море дайверы нашли знаменитую шифровальную машину нацистов

Обнаружение нацистской шифровальной машинки в Балтийском море Reuters

Устройство использовали для передачи секретных сообщений во время Второй мировой войны

В Балтийском море немецкие дайверы наткнулись на редкую машину шифрования Enigma, которую использовали нацистские военные во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сначала дайверы подумали, что обнаружили печатную машинку, запутанную в сетке на морском дне залива Гелтинг, однако ошиблись. "За последние 20 лет я сделал много захватывающих и удивительных открытий. Но я даже не мечтал, что когда-нибудь мы найдем одну из легендарных машин Enigma", - сказал подводный археолог Флориан Губер.

Как сообщают журналисты, устройство Enigma, похожее на пишущую машинку, состоит из клавиатуры и колес, которые шифровали сообщения. Всего их было изготовлено сотни тысяч, однако до сегодняшнего времени остались лишь несколько сотен. Сейчас устройство продают на аукционе за десятки тысяч евро, а найденный немецкими дайверами передали в музей археологии в немецком Шлезвиге.

Известно, что нацистские военные использовали Enigma для отправки и получения секретных сообщений во время Второй мировой войны, но британские криптографы взломали код и помогали союзникам получить преимущество в морской борьбе за контроль над Атлантикой.

Незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года экипажи около 50 подводных лодок выполняли приказ разгромить свои корабли в заливе Гелтинг, чтобы они никому не достались. При этом уничтожение Enigma было частью приказа.

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