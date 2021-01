В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших. Видео

Сообщается о по меньшей мере 17 погибших и более 25 человек пострадавших

Террористы-смертники совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад, в результате них погибли по меньшей мере 17 человек, более 25 человек получили ранения. Об этом сообщает "Reuters".

Отмечается, что смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывных жилетах подорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

