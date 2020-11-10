В Азербайджане заявили, что Армения должна вывести войска из Карабаха до конца ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

По словам президента, уже есть график вывода армянских вооруженных сил

Армения должна вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха до конца ноября. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Azertag.

По словам президента, Россия и Турция имеют одинаковую роль в миротворческой миссии в Карабахе.

"Будем говорить о том, чтобы центр был создан в короткое время, потому, что уже есть график вывода армянских вооруженных сил из наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока находятся под оккупацией", - сказал Алиев.

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Напомним, недавно Армения подписала капитуляцию в Нагорном Карабахе. В частности, армянская армия должна полностью покинуть территорию непризнанной республики. Кроме того, безопасность армянских поселений обеспечивает небольшой контингент российских миротворцев.

В результате Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах, в Армении остаются только те города в горных районах, которые она еще контролирует - Степанакерт, Мардакерт, Мартуни. Шуша и все остальные районы, занятые азербайджанской армией, остаются под контролем Баку.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.