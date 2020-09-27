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В Азербайджане вводят военное положение из-за конфликта с Арменией

Также в стране введут комендантский час

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

 Фото из открытых источников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране из-за конфликта в Нагорному Карабаху. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на помощника главы страны Хикмета Гаджиева.

Отмечается, что военное положение в стране начнет действовать с понедельника, 28 сентября. "Учитывая армянскую провокацию, Азербайджан с 00:00 28 сентября объявляет военное положение", – сказал чиновник.

Кроме того, в нескольких городах страны, в том числе в Баку, вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. В течение этого времени жителям запретят выходить на улицы и другие общественные места без специального разрешения и документов, подтверждающих личность.

Напомним, сегодня утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Позже правительство Армении за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Новости по теме: Конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона, – премьер Армении

В Минобороны Армении заявляли о 16 погибших людей из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В то же Время Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 19 жертвах среди гражданского населения.

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