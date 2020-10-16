В Азербайджане под обстрел попала похоронная процессия, есть жертвы

Боевые действия в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

Трое гражданских людей погибли, еще пятеро получили ранения

Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в нарушении режима прекращения огня в Тертерском районе, где под обстрел попало кладбище, на котором проходила похоронная процессия. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как отмечают в Министерстве, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще 5 гражданских получили серьезные ранения.

"Грубое нарушение Арменией режима прекращения огня из гуманитарных соображений лишний раз демонстрирует, что страна не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и имеет целью продолжение своей агрессивной политики в отношении Азербайджана", — отметили в Баку.

В Азербайджане призвали Ереван уважать нормы и принципы международного права, прекратив подвергать опасности мирное население.

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Напомним, утром, 14 октября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население.

К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. Позже стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Затем указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами, однако на следующий день договоренности были нарушены.

14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армия Нагорного Карабаха в зоне конфликта отступила на некоторых участках северного и южного направлений.