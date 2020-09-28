В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев Фото из открытых источников

Военнослужащие будут призваны на прохождение службы согласно утвержденному плану

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно документу, Госслужба по мобилизации и призыву Азербайджана обязана обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в тексте распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с даты его подписания - 28 сентября 2020 года.

Напомним, накануне, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.