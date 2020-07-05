В Австрии застрелили свидетеля по делу Окуевой, - СМИ

Мамихан Умаров Фото из открытых источников

Мужчине выстрелили в голову возле торгового центра в городе Герасдорф

В австрийском городе Герасдорф 4 июля застрелили гражданина РФ чеченского происхождения, который просил о политическом убежище. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

Как отмечается, мужчину убили выстрелом в голову возле торгового центра, вблизи Вены. Подозреваемого в убийстве задержали в городе Лунц. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным "Кавказ.Реалии", убили чеченца Мамихана "Анзора" Умарова, который был критиком президента Чечни Рамзана Кадырова. Эту информацию подтвердил российскому телеканалу "Дождь" блогер Муса Ломаєв, который дружил с Анзором.

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Также в hromadske сообщили, что Умаров проходит свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. По данным следствия, показания Анзора помогли заочно объявить подозрение предполагаемому организатору убийства Амины Окуевой — Хумаидову Салаху Данилбековичу.

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Напомним, ранее сотрудники прокуратуры Киевской области сообщили о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адаму Осмаеву.