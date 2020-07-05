В Австрии застрелили чеченского политэмигранта, который критиковал Кадырова

Анзор из Вены Фото из открытых источников

Местная полиция задержала стрелка в соседнем городе

Около Вены выстрелом в голову убили уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Согласно сообщению, происшествие произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Тот, кто стрелял передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

Представитель одной из чеченских диаспор в Европе сказал: "Стрелял уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены".

Как известно, Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-работником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Также Умаров был последовательным критиком Кадырова.

Напомним, ранее во Франции в городе Лилль убили 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который периодически критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова.