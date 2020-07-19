В Австрии военные учат собак выявлять коронавирус

Немецкая овчарка Фото из открытых источников

Пока что учения проводятся с одной овчаркой в игровой форме

Вооруженные силы Австрии в начале июня начали испытательную фазу обучения служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей даже при бессимптомном течении болезни. Об этом заявила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, передает "Укринформ".

"То, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества, не является новым. Кроме собак, которые обнаруживают оружие, у нас есть также собаки для обнаружения наркотиков, собаки могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. Сейчас находимся на этапе испытания собаки - ищейки коронавирус. Она имеет "вынюхивать" заболевания у людей", - отметила глава австрийского оборонного ведомства.

Отмечается, что испытательная фаза должен показать, станет ли это специальное обучение частью программы армейского центра подготовки служебных собак в городе Кайзерштайнбрух. Пока занятия по новой программе проводят с одной бельгийской овчаркой.

Сейчас собаку тренируют в игровой форме с помощью специальной трубки, в которой находятся молекулы с запахом коронавирус. При выявлении трубки она поощряется. Со следующей недели начнется тестовое испытание с использованием инфицированной защитной маски. Для обеспечения безопасности людей и собаки трубку, а также маску, обрабатываются ультрафиолетовым излучением, которое дезактивирует вирусы.

Ожидается, что испытательная фаза обучения служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей продлится до конца июля, после чего будут объявлены результаты.

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Ранее сообщалось, что австрийское правительство хочет ослабить карантинный режим и для этого ввести отслеживание данных местоположения граждан, используя их мобильные телефоны.