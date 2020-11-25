В Австрии рассказали, как будут вакцинировать население

Вакцинация от коронавирусной болезни будет добровольной

Вакцинация населения Австрии начнется уже в январе 2021 года с групп риска и продлится в три этапа. Об этом сообщил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает "Укринформ".

"Первыми в январе будут прививаться люди старше 65 лет, которые живут в домах для людей преклонного и пожилого возраста, а также их работники", - сообщил министр.

Кроме того, на первом этапе, который продлится в течение января-февраля, прививки смогут сделать работники учреждений здравоохранения, а также сотрудники спасательных организациях и социальных службах.

В частности, в австрийском Минздраве ожидают, что в течение января-февраля на австрийский рынок поступит всего около 1 млн доз вакцины – на 500 тыс. человек, по две обязательных прививки на человека.

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На втором этапе в марте и апреле надеются иметь уже 2 млн доз вакцины – еще для 1 миллион человек. Они будут предназначены для людей старше 65 лет и лиц с системным риском, которые работают в сферах безопасности и юстиции, школах и образовательных учреждениях, в сферах критической инфраструктуры и поддержания общественной жизни.

Со второго квартала, то есть с апреля, вакцина от COVID-19 должна стать доступной для всего населения страны. В Минздраве прогнозируют, что в течение третьего квартала 2021 года смогут вакцинироваться все желающие.

Вакцинация от коронавирусной болезни будет добровольной.

Всего правительство Австрии планирует закупить 16,5 млн доз вакцины от пяти производителей на сумму около 200 млн евро. Первые вакцины ожидаются от производителей Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.