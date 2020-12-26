В Австрии начался третий локдаун с начала пандемии коронавируса

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На Рождество в стране ослабили карантинные ограничения

В субботу, 26 декабря, в Австрии начался третий локдаун от начала пандемии коронавируса, перед этим ослабили ограничения на период праздников. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в течение ближайших трех недель в стране не будут работать большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного спроса, а также парикмахерские. Останутся открытыми аптеки, банки и велосипедные мастерские.

Известно, что жителям разрешено покидать свои дома круглосуточно, но лишь по уважительным причинам, в частности занятия спортом или прогулки. Также жители страны должны существенно ограничить свои социальные контакты.

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Как отмечается, остальные магазины и учреждения культуры возобновят работу уже 18 января, но до них смогут попасть только те люди, которые пройдут тестирование на коронавирус и получат отрицательный результат.

"Я считаю, что тесты в ближайшие месяцы будут абсолютно нормальными явлениями, как чистка зубов ежедневно", - заявил канцлер Австрии Себастиан Курц.

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Кроме этого, он отметил, что ожидает третью волну заражений коронавирусом по всей Европе в начале 2021 года, а жители страны частично "смогут вернуться к нормальному состоянию летом".

Следует заметить, что в период локдауна в Австрии будут работать многочисленные горнолыжные курорты., но отдохнуть там смогут лишь местные жители из-за строгих правил карантина.

Напомним, раньше в Дании заявили, что на Рождество и Новый год в стране будут введены жесткие ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса COVID-19.