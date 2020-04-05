В Австрии хотят ослабить карантин благодаря отслеживанию данных местоположения людей
Тем, у кого нет смартфонов, правительство рассматривает возможность раздать брелки, которые сообщают о местоположении
Австрийское правительство хочет ослабить карантинный режим и для этого ввести отслеживание данных местоположения граждан, используя их мобильные телефоны.
Об этом сообщает DW.
По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, вместе с отслеживанием местоположения мобильных телефонов необходимо и быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными.
Он пояснил, что дополнительные меры по борьбе с коронавирусом необходимы, поскольку Австрия имеет намерение в ближайшем будущем ослабить действующий в стране запрет на выход из дома.
Тем гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелки, которые сообщают о местоположении.
Также канцлер подчеркнул необходимость защитить группы риска, продолжить действие требований об удержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитных масок.
Как сообщалось ранее, посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял, что группа молодых украинцев, чтобы остаться на карантин в Австрии, убеждала родителей, что посольство заблокировало их возвращение домой.
25 февраля в Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса.