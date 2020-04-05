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В Австрии хотят ослабить карантин благодаря отслеживанию данных местоположения людей

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: EPA-EFE/FLORIAN WIESER

Тем, у кого нет смартфонов, правительство рассматривает возможность раздать брелки, которые сообщают о местоположении

Австрийское правительство хочет ослабить карантинный режим и для этого ввести отслеживание данных местоположения граждан, используя их мобильные телефоны.

Об этом сообщает DW.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, вместе с отслеживанием местоположения мобильных телефонов необходимо и быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными.

Он пояснил, что дополнительные меры по борьбе с коронавирусом необходимы, поскольку Австрия имеет намерение в ближайшем будущем ослабить действующий в стране запрет на выход из дома.

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Тем гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелки, которые сообщают о местоположении.

Также канцлер подчеркнул необходимость защитить группы риска, продолжить действие требований об удержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитных масок.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял, что группа молодых украинцев, чтобы остаться на карантин в Австрии, убеждала родителей, что посольство заблокировало их возвращение домой.

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25 февраля в Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса.

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