В Австралии впервые за пять месяцев не зафиксировали ни одного случая COVID-19

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С начала пандемии в стране зарегистрировано около 27,5 тыс. случаев коронавируса

В Австралии в течение последних суток, 1 ноября, не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ганта, в стране впервые нет ни одного нового пациента с COVID-19 с 9 июня текущего года. В связи с этим Австралия планирует дальнейшее ослабление ограничений по социальному дистанцированию.

Отмечается, что в штате Виктория, наиболее горячей точке коронавируса в Австралии, на которую приходится более 90% с 907 смертей, не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания и ни одного летального случая уже два дня подряд. При этом на прошлой неделе штат отменил большинство ограничений.

Всего с начала пандемии в Австралии было зафиксировано около 27 500 случаев COVID-19. В начале эпидемии правительство страны быстро закрыло международные границы и ввело ограничения относительно социального дистанцирования и широкомасштабное тестирование.

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Напомним, недавно в США зафиксировали 100,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым мировым антирекордом. Предыдущий суточный антирекорд был установлен в сентябре в Индии.