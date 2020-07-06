В Австралии впервые за более чем 100 лет закроют границы между штатами

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В стране зафиксирована новая вспышка коронавируса

Австралия с 7 июля временно закроет границы между самыми густонаселенными штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки COVID-19. Это произойдет впервые после того, как 100 лет назад движение между двумя штатами было заблокировано во время пандемии испанского гриппа. Об этом сообщил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс, передает Reuters.

Эти два региона - единственные в Австралии, которые не закрывали свои границы с начала пандемии. За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является самым высоким показателем с момента начала распространения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8583 случая заражения COVID-19, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 105.

Границы будут закрыты на неопределенный срок.

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Ранее сообщалось, что в Австралии правоохранительные органы начали расследование против владельцев круизного лайнера Ruby Princess, поскольку они предоставили ложные данные о количестве инфицированных коронавирусом, что привело к массовому заражению людей на борту.