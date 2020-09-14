В Австралии спасают кита, который заплыл в реку с крупнейшими в мире крокодилами

Два кита смогли покинуть опасную территорию самостоятельно

На севере Австралии власть пытается спасти горбатого кита, который случайно заплыл на 30 км вглубь континента, в реку, где живут самые большие в мире крокодилы. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, на прошлой неделе трех китов заметили в реке с интересным названием Восточный аллигатор, которая протекает через Национальный парк Какаду. По мнению специалистов, животные, как обычно, мигрировали направлялись на юг в Антарктиду, но по ошибке вошли в лиман, который отвел их дальше по течению в речную систему.

Впоследствии два кита сумели покинуть опасную территорию самостоятельно, но один из них остался в реке, в 30 км от побережья. Следует заметить, что это первый известный случай, когда кита нашли на территории гребнистых крокодилов так далеко от моря.

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Как отмечается, поскольку животное достаточно большое - более 16 метров, то крокодилы вряд ли будут атаковать кита сразу. Однако угроза будет более реальной, если животное заплывет ближе к берегам. Именно на мелководье оно станет легкой пищей для крокодилов.

Сейчас, чтобы расчистить киту путь к океану, на реке временно запретили использовать лодки. Сначала люди надеялись, что кит выплывет в море самостоятельно, но он остался в районе самого глубокого участка - примерно в 20 км от моря.

Поэтому сейчас чиновники работают с другими вариантами. Для этого могут использовать "громкие звуки" с соседних катеров или записи криков горбатых китов.

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Напомним, недавно на побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс серфер прыгнул на акулу, которая напала на его жену, и наносил хищной рыбе удары, пока она не отступила.